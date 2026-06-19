東京・大田区で起きた強盗致傷事件で、事件後、30年間フィリピンに逃亡していた男に対して、東京地裁は懲役5年を言い渡しました。相原久仁雄被告は1995年、大田区蒲田のゲーム喫茶に男2人と押し入り、経営者の男性の腕をナイフで刺すなどした上、現金およそ70万円を奪った罪に問われています。相原被告は事件当日、フィリピン・マニラに出国し、30年後に強制送還され、逮捕されていました。東京地裁は19日の判決で、「被害者の腕に