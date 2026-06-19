中道改革連合の小川代表は、立憲民主党と公明党に対し、3党の合流もにらんだ協議体への参加を呼びかけました。中道改革連合 小川代表「現状がこのままだらだらと続くことは、国民から見て有権者から見て望ましくない。一定の合意形成に至れるよう全力を尽くしたい」小川代表は、19日、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表とそれぞれ会談し、3党合流をめぐり、組織や政策などに関する協議体の設置を要請しました。これに対し、