7月5日（日）スタート、毎週日曜 深夜24時45分～放送 「あはれ！名作くん」 YouTubeチャンネル登録者数50万人超の人気コンテンツが、 4年ぶりにTV復活！テレ東系で放送決定 「名作くん」がテレ東系列の日曜深夜を笑顔の時間に！！ 主題歌はフレデリックが担当！ ©MSK PV公開！ https://youtu.be/va7gvBo4eCMかつてNHK Eテレ「ビットワールド」