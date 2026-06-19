時代劇にして本格ミステリでもある米澤穂信の直木賞受賞作『黒牢城』が黒沢清監督、本木雅弘主演で映画化。斬新な歴史解釈にもとづく小説を、すこぶる見ごたえのある映画に仕立てた黒沢監督と本木氏が語り合った。【画像】映画『黒牢城』の場面写真をすべて見る黒沢清監督（左）と本木雅弘©︎三宅史郎／文藝春秋迷いながら演じた荒木村重というヒーロー黒沢僕は荒木村重には以前から興味があったんです。信長に逆