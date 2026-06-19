6月18日、女優の橋本環奈が、かねて交際を伝えられてきた俳優・中川大志と東京・表参道でデートしていたことを、「女性セブンプラス」で報じられた。親密な姿から、橋本の “ゴールイン” の行方が注視されている。中川と橋本は2022年の「WEB女性自身」によって交際が報じられていた。一時、破局説も取りざたされたが、順調に愛を育んでいたようだ。「『女性セブンプラス』によれば、2人は人通りの多い表参道の街を堂々と歩き