阿武隈(あぶくま)の山々に深く抱かれた福島県の葛尾(かつらお)村。村にたどり着くには、峠を越えるか、断崖や渓谷沿いの道をたどるかしかなく、喧噪から隔絶されたような場所にある。その村で5月、真っ赤な花が咲いた。【全97枚】深紅のクローバー畑、すさまじい透明度の渓流、帰還困難の看板も…人口470人「葛尾村」の風景をすべて見る赤い花がゆらゆら揺れる。今年は開花が早く、5月中旬はもっと赤かった（葛尾村）人口470人の