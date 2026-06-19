3歳のひとり息子と夫と暮らす、専業主婦の青山むつみ。電機メーカーに勤める夫は、はたから見たら真面目で物静かな人。だけど家の中では、四六時中スマホを手に、妻である自分を「圏外扱い」し続けているのだ――。【マンガ】『夫に圏外扱いされてます』を読む『夫に圏外扱いされてます』©いぬゐのこ「同じ場所に暮らしているのに夫と目線が合わない」切実な夫婦のディスコミュニケーションを描いた漫画『夫に圏外扱いさ