映画『君の名前で僕を呼んで』などに出演するも、性的虐待疑惑で表舞台から姿を消したアーミー・ハマー。石油王アーマンド・ハマーを曽祖父に持つ根っからのセレブとして知られたが、実際には遺産を相続しておらず、つましい生活を送っているそうだ。【動画】アーミーの復帰作『Frontier Crucible（原題）』予告編このたび米The Hollywood Reporterのインタビューを受けたアーミーは、「遺産相続はあまりにも複雑で、税理士で