なにわ男子・高橋恭平主演の映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志の、撮影を締めくくるクランクアップ映像が解禁された。【動画】映画『山口くんはワルくない』高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志、晴れやかな笑顔のクランクアップ映像本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテな