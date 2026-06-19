ビルボードジャパンは、６月１３日に授賞式が開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」で受賞した楽曲の国内外におけるストリーミング数（ルミネイト調べ）が上昇したと１８日に発表した。アワード発表翌日（１４日）と前週（７日）の再生数を比較したところ、ビデオとオーディオの合算値をもとに分析した結果、楽曲部門で最優秀賞を受賞した２７曲のうち、国内再生は２６曲（９６・３％）が前週のストリーミング数