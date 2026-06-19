◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天は１９日、ロッテ戦のスタメンを発表した。チームは１７日に吉井理人氏が新監督に就任することを発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。吉井監督にとっての初陣。指揮官は「今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったんで、自分が勝手に決めちゃいました（笑）。次からはみんなで話し合って決めるということになると思います」と明かした。前日の