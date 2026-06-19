◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）ソフトバンクは今季初昇格の石塚綜一郎を「６番・一塁」でスタメン抜てき。１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で右ふくらはぎに四球を受けた周東佑京は３試合連続でスタメンを外れた。以下が１９日のスタメン１（右）正木２（遊）野村３（左）近藤４（三）栗原５（指）柳田６（一）石塚７（中）牧原大８（捕）海野９（二）川瀬（投）大津