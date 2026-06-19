日本テレビの水卜麻美アナウンサーがサッカーに挑戦する動画が投稿され、反響を呼んでいる。１９日までに同局サッカー中継公式インスタグラムが更新され、「ボールトラップ止めチャレンジ」と題した投稿がアップされた。水卜アナは日本代表のユニホーム姿で、トラップにチャレンジ。膝や胸トラップでは枠内にボールが収まらなかったが、お腹でトラップすると成功した。この投稿に「ミトちゃんうますぎ！わざとですよね」「ま