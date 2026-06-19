◆パ・リーグオリックス―西武（１９日・京セラドーム大阪）オリックスのスタメンが発表された。首位・西武を５・５ゲーム差の３位で追いかけ、紅林が３試合ぶりにベンチメンバー入りした。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足を痛め、交流戦の最後は２試合連続で欠場。１８日の全体練習ではライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で曽谷、高島と対戦し「（患部の）状態は全然、問題ない。しっかりと治せました」と強調してい