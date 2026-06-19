メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で起きたスイミングスクールのバスによる死亡ひき逃げ事件から19日で3週間です。同様にバスでの送迎を行う岐阜市のスイミングスクールでは、事件を受け安全対策の見直しが迫られていました。 「他人事ではありませんので、運転手含めプールの指導にあたるコーチにも子どもの命と安全対策をさらに強化していこうという気持ち」（ドルフィンスイミングスク