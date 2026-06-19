◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人は１９日、中日戦のスタメンを発表した。岸田行倫捕手が昨年９月２日以来、そして今季初めて４番に座った。増田大輝内野手は今季初めて先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（左）松本３（一）ダルベック４（捕）岸田５（中）キャベッジ６（遊）泉口７（三）リチャード８（右）増田大９（投）竹丸【中日