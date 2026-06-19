１９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、歌手でタレントの早見優（５９）が出演。海外で社会人として暮らす２人の娘とのほほえましい関係を語った。９月に還暦を迎える早見。以前の同番組に長女と一緒に出演したこともあるが、現在、２５歳の長女と２３歳の次女はいずれも米国ボストンで仕事をしているという。「ずいぶん大人になったなあって。ボストンと日本の時差が１３時間なので、ボストンが夜