◆第９７回都市対抗野球大会南関東地区第１代表決定トーナメント準決勝日本製鉄かずさマジック６―２オールフロンティア（１９日・県営大宮）初の本大会出場を狙うオールフロンティア（春日部市）が日本製鉄かずさマジック（君津市）に敗れ、第１代表での都市対抗野球大会（８月２６日開幕＝東京ドーム）の出場を逃した。昨季まで巨人で２軍ヘッドコーチなどを務め、今季から就任した安藤強監督（６２）は「選手にとってこう