〈「夫の視界に、私は存在しないらしい」夫に“圏外扱い”され続ける妻の孤独。実体験を投影した漫画家・いぬゐのこが語る「それでも再び向き合うために必要なこと」〉から続く 3歳のひとり息子と夫と暮らす、専業主婦の青山むつみ。電機メーカーに勤める夫は、はたから見たら真面目で物静かな人。だけど家の中では、四六時中スマホを手に、妻である自分を「圏外扱い」し続けているのだ――。【つづきを読む】「今日は疲れ