女優の杉本有美が18日、自身のインスタグラムを更新。広島県の宮島を訪れたことを明かした。 【写真】なぞりたくなるレースのラインお腹ふっくら？ キャミワンピ姿 5月13日に結婚と妊娠を同時に発表している杉本。「ご縁があり、約30年ぶりに宮島へ」とつづり、バックに潮がひいた鳥居を望む写真をアップ。ゆったりめのキャミワンピに身を包み、サングラスをかけている。グラスを外した厳島神社内での振り向きショッ