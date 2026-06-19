岡山北警察署 岡山北警察署によりますと、19日午前11時45分ごろ、岡山県吉備中央町上野の住宅から火と煙が出ていると、近くに住む男性から119番通報がありました。 消防が約3時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒約80平方メートルが全焼しました。出火当時、この家で一人暮らしの女性（51）は外出中でした。 警察と消防が火事の原因を調べています。