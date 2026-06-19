19日、静岡･鈴木知事のもとを訪れた富士山周辺市町の代表ら。閉山期間中の無謀な登山の禁止や救助費用の有料化などのルールづくりを求める要望書を提出しました。（富士宮市須藤市長）「私たちとしては（閉山期に）まず登らないでほしい。そのことによって遭難した場合周りの人に迷惑をかけないでほしいと思っている」（小山町室伏 博行 副町長）「どこを通ろうが何をしようが通らないで下さいというのが本来のお願い。