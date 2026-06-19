〈話しかけてもスマホから目を離さない夫に、我慢の限界。夫婦はこうして壊れる〉から続く 3歳のひとり息子と夫と暮らす、専業主婦の青山むつみ。電機メーカーに勤める夫は、はたから見たら真面目で物静かな人。だけど家の中では、四六時中スマホを手に、妻である自分を「圏外扱い」し続けているのだ――。【つづきを読む】「我が家の日常が拡散されていく……」画面の向こうで“優しいパパ”を演じる夫の承認欲求ここで