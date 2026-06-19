木原官房長官は１９日午後、衆参両院の正副議長と東京都内で会談し、皇族数確保に関する「立法府の総意」を踏まえた皇室典範改正案の「骨子」を提示した。会談後に記者会見した木原氏は、「おおむね了承いただいた」と説明した上で、より詳細な改正内容を盛り込んだ「要綱」を、２２日に改めて衆参両院正副議長に報告する考えを示した。改正案の具体的な中身については言及を控えた。今月１０日に衆参両院正副議長が高市首相