「金属有機構造体」の研究成果を特別展示するコーナーで、高校生の質問に答える京都大の北川進特別教授（右）＝19日午後、京都市の京都大総合博物館京都大総合博物館は19日、北川進特別教授がノーベル化学賞を受賞した理由となった「金属有機構造体（MOF）」の研究成果を特別展示するコーナーを設け、記念式典を開いた。北川氏も出席し「（展示を見た人がノーベル賞の）メダルを取ろうという気持ちになってくれれば」と語った。