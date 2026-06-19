◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）新たに就任した楽天の吉井理人監督が19日、自身の「初陣」であるロッテ戦（ZOZOマリン）のために球場入りした。チームバスに乗車し、午後2時39人に大勢の報道陣が待つ入口から球場入り。昨年まの一塁側ではなく、三塁側に向かった。シーズン中に外部から監督を招へいするという、極めて異例の就任。昨季まで指揮を執ったロッテ戦が初戦となるのも不思議な因縁とい