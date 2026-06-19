20日から21日にかけて新潟県内では大雨になり、警報級のおそれもあるとして新潟地方気象台が注意を呼び掛けています。気象台は19日午後4時37分、「新潟県気象解説情報（大雨）」を発表しました。発表によると20日から21日にかけては前線が本州付近を北上し、前線上の低気圧が北陸地方に接近する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大雨となる所があるでしょう。予想より雨雲が発達した