キッコーマン食品は、主要物流拠点のキッコーマン食品N-DC（千葉県流山市）から出荷する「濃いだし本つゆ」などの調味料製品について、6月5日からネスレ日本と連携した海上輸送を開始した。ネスレ日本と往復で貨物を組み合わせるラウンド輸送を導入することで、空荷の削減と輸送の効率化を図る。キッコーマン食品は6月5日から関東から関西への輸送を、ネスレ日本は6月9日から関西から関東への輸送を開始。輸送頻度は週1回（往