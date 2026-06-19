桃屋は「味付搾菜」の訴求を強化している。5月28日に都内でインフルエンサーを対象にした「MOMOフェス」カレッジ編を開催。調理実演と試食提供を交えながら「かんたんレシピ」を提案した。翌5月29日から新CMのテレビ放映を開始した。MOMOフェスでは、1968年発売の「味付搾菜」の開発秘話、おいしさの秘密を紹介。そのポイントとして「手軽さ」「アレンジ」「保存性」「安心感」「即席・簡単」を挙げ、「味付搾菜」だけで味が決