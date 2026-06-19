ソフトバンクは、ネットワーク自律運用の基準「Autonomous Networks」の障害対応「Fault Management」について、「RAN」と「CORE」領域でレベル3認定を取得したと発表した。「Fault Management」における複数のレベル3認定取得は、国内で初となる。 通信業界の国際的な業界団体「TM Forum」が定める「Autonomous Networks」は、ネットワークが自ら監視や分析、判断、実行を行うことで、自律運用を目指す枠組