東京都は、「東京鉱山から資源を掘り起こし～都庁舎リチウムイオン電池回収キャンペーン～」を開催する。キャンペーン期間は2026年6月26日～9月30日まで、土日祝日も含まれる。設置時間は午前9時～午後5時まで。 都庁第一本庁舎1階南側の全国観光PRコーナー横に、携帯電話やモバイルバッテリーなどリチウムイオン電池搭載製品を回収するリサイクルボックス「Weecl