全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のビストロ店『Bistro tercera』です。ワインを持つ手がぐいぐい進む骨太のビストロ料理オーナーはワインショップも営むソムリエ、シェフは「銀座レカン」など名店出身。縁あってふたりが交わり、誕生した話題の新店がここ。「歴史あるこの街で僕らは新参者。だからこそ自分達らしい店を」。さあどんな店かと言えば。フランスを