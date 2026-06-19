北中米ワールドカップで、チュニジアはスウェーデンとの初戦で１−５の大敗を喫し、サブリ・ラムシ監督が更迭。新たにエルベ・ルナール監督が就任したチームは、現地６月20日の日本戦に向けて、どんな準備を進めているのか。チュニジアメディア『La Presse』は、「監督が交代すれば、新たな指揮官はまず先発メンバーを変更する。戦術や選手のポジションを変えるもの。これは前任者との差別化を図るための一般的な方法だ」と見