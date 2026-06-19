福を招く縁起物として親しまれてきた“ひょうたん”。岐阜県養老町にある専門店では、栽培から加工、販売までを一貫して手掛けています。暮らしの中に息づく、ひょうたんの意外な魅力に迫りました。 ■珍しいひょうたん専門店 全国的にも珍しいひょうたん専門店「安田ひょうたん店」。創業70年の老舗で、ひょうたんの栽培から加工、販売までを一貫して手がけています。 古くから福を招く縁起物として親しま