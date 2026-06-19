16日夜、防府市の山陽道で乗用車が工事規制車両に衝突し炎上した事故で死亡したのは福岡県春日市に住む51歳の女性であることが確認されました。16日夜、防府市の山陽道で乗用車が工事規制車両に衝突し炎上しました。この事故で、車内から1人の遺体が発見され身元の確認が進められていましたが19日、死亡したのは福岡県春日市に住む51歳の女性であることが確認されました。死因は焼死でした。警察は事故の原因について捜査を進めて