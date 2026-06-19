お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは6月18日、自身のInstagramを更新。結婚式のパンに大興奮したエピソードを明かしました。【写真】パンを持つ餅田コシヒカリ「わかりすぎる」餅田さんは「結婚式でいただくパンってなんでこんなに美味しいのだ…！！いろんな種類があるが外側硬めのやつが一番バター塗りがいがあるのだ。バケットに入ったパンってワクワクする」とつづり、1枚の写真を公開しました。披露宴会場で、華や