レイズ戦で何とか抑えきってマウンド上で吠えるベシア(C)Getty Images味方であるはずのファンからの辛辣な意見に、左腕は黙っていられなかった。5-4で勝利した現地時間6月17日のレイズ戦後に取材に応じたドジャースのアレックス・ベシアは、ブルペン陣に対する批判の声に異論を唱えた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る同日も決して楽な展開にはできなかった。1点をリードした9回からマウン