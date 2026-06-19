岐阜県養老町にある“焼肉街道”。わずか2キロほどの通りに焼肉店が軒を連ねる肉の激戦区です。飛騨牛を1頭買いする人気店で、希少部位シャトーブリアンをお値打ち価格で味わいました。 ■行列ができる人気焼肉店 おいしい肉を求めて、岐阜県養老町の“焼肉街道”へ。県道56号沿いには、飛騨牛などを扱う食肉卸業者が集まり、わずか2キロほどの間に6軒もの焼肉店が軒を連ねています。 中でも人気な