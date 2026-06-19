金沢市の長町武家屋敷跡にある「野村家」の庭園が、新たに国の文化財として登録される見通しとなりました。野村家の庭園は、江戸時代に加賀藩の武士が暮らした邸宅の一部で、1941年に実業家の浅田氏が買い取り、現在の姿に整えました。県内の登録記念物の名勝地は「法師庭園」などに続き4件目庭園には、敷地に隣接する「大野庄用水」から水を引き込んだ、上下2段の池や滝が立体的に配置されています。国の文化審議会は、「近世金沢