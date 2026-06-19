外国人が日本に来て「日本らしさ」を感じるのは、私たちが無意識にしている行動や、いつもの服装にありました。翻訳や通訳をこなすほど日本語に流暢な、在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、生粋の中国人ならではの視点で日中の文化ギャップをユーモラスにつづる一冊。本書から一部を抜粋し、服装や声の大きさ、防犯意識の違いなど、外国人がハ