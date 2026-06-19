20日（土）は、西日本や東日本を中心に梅雨前線や低気圧の影響を大きく受けるでしょう。そのため、西日本から東日本の広い範囲で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。北日本も雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨がありそうです。一方で、高気圧に覆われる南西諸島は概ね晴れるでしょう。西日本から北日本では、21日（日）も広い範囲でくもりや雨となりそうです。梅雨空の週末になるため、お休みの方は