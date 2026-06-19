アイス大手6社がカルテルの疑いで立ち入り検査を受けるなか、ロッテが値上げです。ロッテは7月から順次、「雪見だいふく」や「クーリッシュ」「BIGスイカバー」など35品目のアイス商品を約5％から16％値上げすると発表しました。アイスの値上げは、2025年10月以来、約9カ月ぶりです。ロッテを含むアイス大手6社は、希望小売価格の引き上げをめぐり、カルテルを結んだ疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受けています。