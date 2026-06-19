木原官房長官は19日、政府がまとめた「旧宮家の男系男子の15歳以上を養子とする」などとする皇室典範などの改正案の骨子案について、衆参両院の正副議長から「概ね了承をいただいた」と明らかにしました。木原官房長官は19日、衆議院の議長公邸を訪れ、皇族数の確保策をめぐる皇室典範などの改正案について骨子案を説明しました。骨子案では、女性皇族が皇族以外の男性と結婚しても皇族の身分を保つよう皇室典範を改正すると明記し