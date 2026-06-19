大阪の災害拠点病院がAIの導入を発表。患者の急変リスク判断するということです。 約50床のICUを備える「大阪急性期・総合医療センター」。大阪府で大規模災害時の重症患者の受け入れなどを行う「基幹災害拠点病院」に指定されていて、緊急時に約400人を収容できる病棟も整備されています。 そこで発表されたのが、ICU入院患者の急変リスクを予測する「MeDiCUーAI」の導入です。 AIがリアルタイムで集約した患者の