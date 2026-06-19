裁判のやり直しが決まった42年前の強盗殺人事件。検察は有罪と主張しない方針です。 （阪原弘次さん）「（父が）『お前らだけは信用してくれ』と泣きながら訴えていたあの夜のことを我々家族は決して忘れません」 父の無念を晴らす戦いを40年近く続けている阪原弘次さん。 1984年、滋賀県日野町で酒店を経営していた女性（当時69）が行方不明に。女性は遺体で見つかり、店にあった手提げ金庫が山林にあったことから、警