南米コロンビアでは21日の大統領選挙の決選投票に向けて麻薬対策が争点となっています。その最前線、コカの栽培地の住民はどのような思いで選挙戦を見ているのでしょうか。音楽ライブさながらの選挙集会。開いたのはコロンビアの大統領候補、デラエスプリエジャ氏です。極右候補デラエスプリエジャ氏 「コロンビアよ、私は吠えて噛みつくみんなのトラだ！」自らをトラになぞらえる極右政治家で1回目の投票を一躍、トップで