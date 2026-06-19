北海道江別市で2024年、男子大学生を集団暴行し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた6人のうち、事件当時16歳だった少年の裁判員裁判が19日、札幌地裁で開かれ、検察側は懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑した。