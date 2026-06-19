文部科学省は19日、2022年に実施した中学卒業認定試験の理科で出題ミスが1問あったと発表した。この問題を正解扱いに変更し、新たに2人が試験の合格基準に達した。だが文書の保存期間が過ぎて2人と連絡が取れず、ホームページを通じて呼びかけている。試験は22年10月20日実施で、理科は69人が受験した。耳で受け取った刺激が筋肉に伝わるまでの経路に関する4択問題で、どの選択肢も誤りだった。今月10日、公開されている過去問