モデル・タレントの吉川ひなのさんが自身のインスタグラムに、保護猫が仔猫を出産する模様を投稿しました。 【写真を見る】【 吉川ひなの 】保護猫が5匹の仔猫を出産「奇跡の瞬間を見せてくれてありがとう」子どものバースデーと偶然重なる吉川さんは「チャイ」と名付けた保護猫が早朝3時30分に大きいお腹でやってきて、眠っているところを起こされた模様を動画で投稿。「産む場所を探すからついてきて！って」と、チャイの様