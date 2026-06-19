第1日、8アンダーで首位の荒木優奈＝袖ケ浦CC新袖ニチレイ・レディース第1日（19日・千葉県袖ケ浦CC新袖＝6590ヤード、パー72）昨秋以来の2勝目を目指す荒木優奈が1イーグル、6バーディーで64をマークして首位発進した。2打差の2位に木戸愛が続いた。67の3位に菅楓華、ささきしょうこ、金田久美子、藤本愛菜、常文恵、神谷桃歌が並んだ。ポイントランキング首位の佐久間朱莉は72で52位、昨年大会覇者の入谷響は73で69位と出遅